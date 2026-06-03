Özel ve Ağbaba dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki soruşturmalarda yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği belirtildi.



Kararda, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde Muhittin Böcek’ten para talep ettiğine ve talep edilen miktarların Mustafa Gökhan Böcek tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan tanık beyanları, şüpheliler Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar, hts/baz eşleşmeleri neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçundan tefrik edilen 2026/102576 soruşturma sayılı dosyada 03.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 2025/280882 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Turgut Koç’un cep telefonlarında yapılan incelemelerde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde Cumhuriyet Halk Partisininin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden başlatılan 2026/64881 sayılı soruşturmada;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesine delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi üzerine fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen 2026/102232 soruşturma sayılı dosyada 03.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.