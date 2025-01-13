Özel ve İmamoğlu’ndan Rıza Akpolat tepkisi: Bu operasyon siyasi

Akpolat, Balıkesir'deki yazlığında jandarma tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüpheliler arasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor. CHP ’den operasyona tepki var.

ÖZEL VE İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Özel, operasyonun partinin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırma çabası taşıdığını savundu.



“Çağırdınız da gelmedi mi? Evi aramalar, belediyeyi aramalar… Operasyon Beltaş şirketinin bir ihalesi için ve belediye başkanının evini arıyor. Belediye başkanının odasını arıyor. Neden? Bir tek derdi var. Bu siyasi bir operasyon.” diyen Özel, “Suçu olan biri varsa, sorgularsın, yargılarsın, cezasını verirsin. Bu işin Rıza Akpolat’la ne işi var?” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: ALİCENGİZ OYUNLARI BİZE SÖKMEYECEK

İBB Başkanı İmamoğlu da operasyona tepki gösterdi.



İmamoğlu da İstanbul’daki operasyonların siyasi itibarsızlaştırma amacı taşıdığını savundu.



İBB Başkanı, “Ne yaparsanız yapın bu milletin gönlünde de kalbinde de olmaya devam edeceğiz. Bu alicengiz oyunları bize sökmedi sökmeyecek. Siz mertliği unuttunuz.” dedi.