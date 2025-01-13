Özel ve İmamoğlu’ndan Rıza Akpolat tepkisi: Bu operasyon siyasi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akpolat’ın gözaltına alınmasını, “Siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkası” olarak niteledi. CHP lideri, Akpolat’ın yanında olduklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz.” yorumunu yaptı.
İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Akpolat, Balıkesir'deki yazlığında jandarma tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüpheliler arasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.
CHP’den operasyona tepki var.
ÖZEL VE İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI
Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Özel, operasyonun partinin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırma çabası taşıdığını savundu.
“Çağırdınız da gelmedi mi? Evi aramalar, belediyeyi aramalar… Operasyon Beltaş şirketinin bir ihalesi için ve belediye başkanının evini arıyor. Belediye başkanının odasını arıyor. Neden? Bir tek derdi var. Bu siyasi bir operasyon.” diyen Özel, “Suçu olan biri varsa, sorgularsın, yargılarsın, cezasını verirsin. Bu işin Rıza Akpolat’la ne işi var?” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU: ALİCENGİZ OYUNLARI BİZE SÖKMEYECEK
İBB Başkanı İmamoğlu da operasyona tepki gösterdi.
İmamoğlu da İstanbul’daki operasyonların siyasi itibarsızlaştırma amacı taşıdığını savundu.
İBB Başkanı, “Ne yaparsanız yapın bu milletin gönlünde de kalbinde de olmaya devam edeceğiz. Bu alicengiz oyunları bize sökmedi sökmeyecek. Siz mertliği unuttunuz.” dedi.
İLK TEPKİYİ SOSYAL MEDYADA GÖSTERDİ: YANINDAYIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilk tepkisini sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
CHP lideri, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır." ifadelerini kullandı.
Akpolat'ın yanında olduklarını ve birlikte mücadele edeceklerini söyleyen Özel, "Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir." dedi.
ÖZGÜR ÇELİK: CHP İTİBAR SUİKASTİYLE ZAYIFLATILMAYA ÇALIŞILIYOR
Partiden ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi.
Çelik, CHP’nin itibar suikastiyle zayıflatılmaya çalışıldığını söyledi.
“Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız.” diyen CHP’li Özgür Çelik, “Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU: NİYETİ HUKUK OLMAYANIN USULÜ DE HUKUK OLMAZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akpolat hakkında alınan gözaltı kararına tepki gösterdi.
İmamoğlu, “İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden ‘operasyon’ ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor.” ifadelerini kullandı.
Akpolat ve diğer belediye yöneticileri için de bu sürecin işletildiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz.”
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