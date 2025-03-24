Özel yarın İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla dün tutuklandı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana İstanbul'dan ayrılmıyor.



Özel, yarın İmamoğlu'nu cezaevinde saat 09.30'da ziyaret edecek.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Zeybek, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti.