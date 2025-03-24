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Özel yarın İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Özel yarın İmamoğlu'nu ziyaret edecek

, yolsuzluk suçlamasıyla dün tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana İstanbul'dan ayrılmıyor.

Özel, yarın İmamoğlu'nu cezaevinde saat 09.30'da ziyaret edecek.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Zeybek, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti.

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