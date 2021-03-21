Özel yat ve teknelere çevre düzenlemesi geliyor

Türkiye’de gemi atıklarının yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında sürdürülüyor.



Gemi atıkları gemilerden denize karıştırılmadan ayrı ayrı alınıyor ve atık kabul tesislerinde ayrı tanklarda depolanıyor. Atık kabul tesislerinde toplanan atıklar (sintine suyu, slaç, slop) öncelikle enerji geri kazanım amacıyla ek yakıt olarak kullanılıyor. Yakıt olmayanlar nihai yakma tesislerinde bertaraf ediliyor.



Gemilerin taşıdıkları yüklerden kaynaklanan atık ve artıklar ile pis su, katı atık ve hava kirliliğini önlemeye yönelik ekipmanlardan kaynaklanan atıklar ise mevzuat çerçevesinde kıyı tesisleri tarafından toplanarak denizlerin kirletilmesinin önüne geçiliyor. Türkiye'de atıkların toplanması faaliyetleri 312 kıyı tesisinde yürütülüyor. Bu kapsamda geçen yıl 23 bin 899 gemiden 504 bin 797 metreküp petrol ve petrol türevli atık, 37 bin 903 metreküp pis su ve 24 bin 757 metreküp katı atık alınarak denizlerin kirletilmesinin önüne geçildi.



DENİZİ KİRLETEN 203 GEMİYE 27,5 MİLYON TL CEZA



Bakanlık ayrıca, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi kapsamında yetki verdiği kurum ve kuruluşlar ile birlikte geçen yıl yaptığı denetimlerde kurallara uymayarak denizi kirleten 203 gemiye toplam 27 milyon 542 bin 810 TL idari para cezası uyguladı. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Türkiye deniz yetki alanlarında bulunan gemi atıklarının denize boşaltılmasının önlenmesi ve bu atıkların kıyı tesislerinde kurulan atık kabul tesislerine verilmesi sağlanıyor.



BAKANLIK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR



Bakanlık, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor. Yönetmeliği revize eden bakanlık, web sayfasında yayınlayarak görüşlere açtı. Taslak yönetmelik ile denizler yanında iç suyollarında göller ve nehirlerde bulunan gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi de sağlanacak ve destek gemileri, sondaj faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan platform, gemi ve benzeri yapılardan da atık alınabilecek. Taslak yönetmeliğe göre atıklar, atık komisyonu kurulmadan atık kabul tesisinden çıkarılabilecek.