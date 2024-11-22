Özel: Yerlikaya protestosunda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin Gazeteci Kübra Par'a değerlendirmelerde bulundu.



Özel, İçişleri Bakanlığı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li milletvekilleri ile Bakan Ali Yerlikaya arasında tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. CHP lideri, "Seçilmiş belediyeye kayyum atayan, bizi 17 gün boyunca Esenyurt Belediyesi'ne sokmayan İçişleri Bakanı'na karşı çok iyi niyetle başlamış bir protesto gösterisiydi." dedi.



"Ancak, orada sakin davranılsa birkaç dakika içinde o protesto bitirilecekti." diye konuşan Özel, görüntülere üzüldüğünü dile getirip vatandaşın da kavga görmek istemediğini ifade etti.