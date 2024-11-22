Özel: Yerlikaya protestosunda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Plan Bütçe Komisyonu girişinde CHP'li milletvekilleri ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında yaşanan arbadeye ilişkin sürecin iyi yönetilemediğini dile getirdi. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Özel, "Keşke ne bakan ne arkadaşlarımız o görüntünün içinde olmasalardı." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin Gazeteci Kübra Par'a değerlendirmelerde bulundu.
Özel, İçişleri Bakanlığı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li milletvekilleri ile Bakan Ali Yerlikaya arasında tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. CHP lideri, "Seçilmiş belediyeye kayyum atayan, bizi 17 gün boyunca Esenyurt Belediyesi'ne sokmayan İçişleri Bakanı'na karşı çok iyi niyetle başlamış bir protesto gösterisiydi." dedi.
"Ancak, orada sakin davranılsa birkaç dakika içinde o protesto bitirilecekti." diye konuşan Özel, görüntülere üzüldüğünü dile getirip vatandaşın da kavga görmek istemediğini ifade etti.
Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yapılan görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtladı.
“CHP’nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP’ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT’ten istihbarat desteği istedik." diye konuşan Özel; ABD'de FETÖ, Almanya'da PKK riski olabileceğine dikkat çekti.
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