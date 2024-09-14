Özel: Bu ülke iktidardan icraat, muhalefetten hizmet istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetteki özür polemiğine ilişkin "Bu ülke iktidardan icraat, muhalefetten hizmet istiyor." dedi.  CHP lideri, Gezi olaylarından dolayı özür dilenecekse Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan özür dilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Özel: Bu ülke iktidardan icraat, muhalefetten hizmet istiyor
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Son dakika haberi! Siyasette özür polemiği sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Özel, "Benim söylediğim ve özür dilyecek bir kelime lafım yok. Dilruba kimi kırdıysa ben Dilruba adına özür diliyorum." dedi. 

"Tayyip Bey de onun yanındakilerin çevresindekilerin CHP'lileri ve muhalefeti kırdığı ifadeler için özür dilesin." ifadelerini kullanan Özel, bu ülkenin iktidardan icraat, muhalefetten hizmet istediğini sözlerine ekledi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Benim söylediğim ve özür dilyecek bir kelime lafım yok. Dilruba kimi kırdıysa ben Dilruba adına özür diliyorum. Tayyip Bey de onun yanındakilerin çevresindekilerin CHP'lileri ve muhalefeti kırdığı ifadeler için özür dilesin. Dünya hakaret duyduk dünya küfür işittik. Tayyip Bey de adım atsın. Her şeye oy diye bakarsanız bu hale düşmüşsünüz demektir. Tayyip Bey, Kadır Mısırlıoğlu'nun ifadeleri için de özür dilesin. Bu ülke iktidardan icraat, muhalefetten hizmet istiyor. CHP, yerelde iktidardır. Arı gibi çalışıyoruz. CHP'nin her bir belediyesi hizmetle yarışıyor. Biz işimize bakıyoruz. Tayyip Bey kavgaya bakıyor. Tayyip Bey size verilen akıl yanlıştır. Kavgayla bu iş olsaydı 31 Mart öncesi bu iş olurdu. Gezi'den özür dilenecekse Vera babasız okula başladı. Vera'dan özür dilenmeli.

Biz yeterince küfür ve hakaret duyduk.

AKAR'DAN ÖZEL'E TAZMİNAT DAVASI

Şaşırmadım. Hulusi Bey bu ifadeleri ve fazlasını Meclis Genel Kurulu'nda duymuştur. Benim sözlerime Hulusi Akar arkasında bir kişi bulamadı. Kanun önünde beyanlarımın doğruluğu ve haklılığı ispatlanmıştır. Arkadaşların deyimiyle 'O devir geçti'. Yavaş yavaş tarihin en kötü yerinde yerini muhafaza edeceksin. Kimse bulunduğu makama, mevkiye, partisine güvenerek kabadayılık taslamaya çalışmasın."

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