Özel bugün İmamoğlu'nu ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu bugün Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana İstanbul'dan ayrılmıyor.
Özel, bugün saat 09.30'da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti.
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