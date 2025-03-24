Özel bugün İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana İstanbul'dan ayrılmıyor.



Özel, bugün saat 09.30'da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edecek.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti.