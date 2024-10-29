Özel'den Anıtkabir ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel'den Anıtkabir ziyareti
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Genel Başkanı Özgür Özel, I. Meclis önünde vatandaşlarla hitap etmesinin ardından CHP Ankara İl Başkanlığınca, Anıtkabir'e düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Partililerle beraber Anıtkabir'e ulaşan Özel, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özel'den Anıtkabir ziyareti - 1

Mozoleye kırmızı karanfil bırakılmasının ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Özgür Özel, Anıtkabir’den ayrıldı.

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