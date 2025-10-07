Özel'den boykot eleştirilere yanıt

TBMM'nin açılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yasama yılının ilk döneminde partisinin grup toplantısında konuştu.



CHP, yeni yasama yılının açılışına katılmamıştı. Özel, gelen eleştirilere yanıt verdi.



"İki yüzlülüğe tanıklık etmek istemedik." diye konuşan Özel, "Şimdi milli iradeden bahsediyorlar. Hem de Can Atalay'ın koltuğu boşken... Cumhurbaşkanı adayımızı suçlayıp sonra milli iradeden bahsedemezsiniz." dedi.



CHP lideri, "Bu milletin iradesi bu iki yüzlülüğü artık reddetmektedir." ifadelerini kullandı.



BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERDİ



MHP lideri Devlet Bahçeli de sabahki grup toplantısında CHP'nin açılışa katılmamasına tepki göstermiş "CHP'nin siyaseti sakat bir siyasettir." demişti.