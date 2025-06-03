Özel'den CHP kurultay davasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.



CHP'ye yönelik kurultay davasına tepki gösteren Özel, "Bu ay sonunda CHP ile ilgili açılmış bir davada, kayyum olmadı başka yöntemlerle partinin başındna bizi uzaklaştırma planlarını gece gündüz konuşuyorlar." dedi.



Sonuç değil süreç odaklı olduğunu dile getiren Özel, "Buradan açıkça söylüyorum. İl ve ilçe başkanımızla, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan..." diye konuştu.



"Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne de yargı oyunlarıyla teslim ederiz." diye konuşan CHP lideri, "Dosta düşmana söylüyoruz. Teslim olmayız." ifadelerini kullandı.