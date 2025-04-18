Özel'den CHP'ye kayyum iddiasına açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisine yönelik kayyum tartışmalarını değerlendirdi.



Kayyum tartışmalarının zarar değil kenetlenme sağladığını dile getiren Özel, "Kayyum diyene saldırıyorlar." dedi.



CAN ATALAY KARARI TARTIŞMASI

Özel'e Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Can Atalay hakkındaki AYM kararının okuyan Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya bir daha oturum yönetme görevi vermeyeceği iddiaları da soruldu.



Bu konu hakkında da açıklama yapan Özel, "Gülizar hakım doğru olanı yapmıştır. Eğri olan ben niye eğriyim diye bakacak. Yaptırım uygulayacakmış. Ne yaptırım varmış, bilmiyorum. Hiçbir yerde bir yaptırım uygulayabileceği yazmıyor." dedi.



İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASININ İPTALİ



Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin tebliğin hala yapılmadığını, yapılır yapılmaz kararın iptali için idari mahkemeye başvuracaklarını da söyledi.

