Özel'den emekli maaşı tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına tepki gösterdi.



"En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım" çağrısında bulunan Özel, "En düşük emekli maaşının arttırılmasına ilişkin kanuni düzenleme yapılması gündemde ama AK Partililerin ağzında en düşük emekli maaşını 14.000 TL yapmak var. Bugün bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti." sözleriyle tepki gösterdi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajlarını Erzurum'dan verdi. Özel, "Asgari ücret bir yıl boyunca 17.002 TL’de tutuldu niye çünkü seçim yok. Seçim günü ne diyordu. 'Seçimde biz asgari ücreti üç ayda bir arttırabiliriz, yılda dört kez asgari ücrete enflasyon düzenlemesi yapabiliriz' diyordu." diye konuştu.



Suriyeliler üzerinden de iktidarı eleştiren Özel, "Suriyelileri bir an önce gönderelim" dedi.



Özel, "Artık geçici korum statüsü sonlandırılıp. Bir an önce Suriyelileri memleketlerine göndermek bu ülkenin gençlerine işsizlerine sahip çıkmak yoksuluna sahip çıkmak ve bu ülkeyi yeniden kalkındırmak zorundayız." dedi.