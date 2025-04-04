Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti



Gözler, pazar günü CHP'de yapılacak Olağanüstü Kurultay'da.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanlarını pazar günü yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayına davet etti.



CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ayrı ayrı telefonla aradı.



Özel, dört eski genel başkanı 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ına davet etti.



"KATILIRIM" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu davet gelmesi durumunda kurultaya katılacağını söylemişti.

