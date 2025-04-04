Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti

Pazar günü CHP Olağanüstü Kurultay'a gidiyor. Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu eski genel başkanları arayarak kurultaya davet etti.

Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti


Gözler, pazar günü CHP'de yapılacak Olağanüstü Kurultay'da.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanlarını pazar günü yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayına davet etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ayrı ayrı telefonla aradı.

Özel, dört eski genel başkanı 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ına davet etti.

"KATILIRIM" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu davet gelmesi durumunda kurultaya katılacağını söylemişti.

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