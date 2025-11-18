Özel'den iddianame itirazı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

İBB iddianamesine tepki gösteren Özel, iddianamenin kurgulandığını öne sürdü. "Olmayacak şeyler iddia edilmiş, varmış gibi yapılmış." diye konuşan Özel, "19 Mart'tan bugüne yaşananlar ne bize ne size yaramadı. Yaramaz, millet hizmet bekliyor. Kim daha iyi yönetir onu bilmek istiyorum. Yarışmanın yargıda değil siyasi zeminde olmasını istiyor." diye konuştu.

"Arkadaşlarımızı içeride tutmayı bırakın." diyerek çağrıda bulunan Özel, "İddianameyi satır satır cevaplayacağız. Biz, kendimize ve arkadaşlarımıza güveniyoruz." dedi.

“YARGILAMALAR CANLI VERİLSİN”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de "yargılamaların TRT dahil bütün televizyon kanallarında yayınlaması" çağrısına destek veren Özel, "İsteyen her kanalın canlı vereceği yargılama istiyoruz." diye konuştu.

Özel, "Siz tutuksuz yargılama yaparsanız, AİHM kararlarına uyarsanız biz CHP olarak siyasetin normallerine katkı veririz. Yok derseniz mücadeleye devam ederiz." ifadelerini kullandı.