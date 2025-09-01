Özel'den iktidara "KKM" eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Sinop mitingine katıldı.



Miting alanına balıkçı teknesi kullanarak giden Özel'e yol boyunca diğer balıkçı tekneleri eşlik etti.



CHP liderinin hedefinde iktidar vardı.



CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren Özel "Türkiye’nin gözünün içine baka baka söylüyorum Ekrem Başkan suçsuzdur arkadaşlarımız suçsuzdur onlar bizim onurumuzdur" dedi.



"Beş ayda dokuz dalga operasyon yaptın. Dokuz değil 99 yapsan, 50 değil 550 miting yapacağız, eylem yapacağız sana boyun eğmeyeceğiz" diyen CHP lideri, kur korumalı mevduat üzerinden de hükümeti eleştirdi.



Özel "Emekliye bir asgari ücret verelim dedim ya yani 16 bin TL değil 30 bin TL asgari ücret olsun, emekli de 30 bin alsın dedik. Ona lazım paranın 50 katını kur korumalı mevduata verdi" ifadelerini kullandı.

