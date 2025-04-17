Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

CHP lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u birlikte yönettiği ekipten bir suç örgütü çıkarma zorlamasıyla alınan yetkili bürokratlarının neden burada olduklarına dair hiçbir fikirleri yok." dedi.



"Bu zulüm sürdükçte ileride verecekleri hesabın süresi de uzayacak. Kimseyi çocuğuyla, ailesiyle tehdit etmeyin." diyerek tepki gösteren Özel, iddianamenin boş olduğunu iddia etti.

BAŞSAVCI'YA VE ADALET BAKANI'NA SESLENDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na seslenen Özel, "MASAK raporun vardı ya, kuvvetli kanıtların vardı ya, şahitlerin vardı ya, hani iddianame! Bir iddianame yazamaz durumdalar." diye konuştu.



Aynı şekilde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da çağrıda bulunan CHP lideri, "Arkadaşlarımız içeride, bütün deliller, ifadeler elinde, gelin iddianameyi yazın. Görelim bakalım ne yazacaksınız! Her tuttuğunuz dal elinizde kaldı ya!" dedi.

