Özel'den İzmir Belediyesi'ne operasyon açıklaması: "Sahip çıkarız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Sanat Merkezi’nde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, “Hiçbir yerel yöneticimiz hesap vermekten muaf değil. Buna bir itirazımız yok. Yeter ki yargılama adil, hızlı olsun, savunma hakları kısıtlanmasın, kamu görevlileri suç sayılacak yöntemlerle bu davaları ilerletmeye çalışmasınlar. Özellikle de tutuksuz yargılama esas olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çok sayıda şu anki görevlerinde bulunan, geçmişte başka görevlerde bulunmuş kişiler gözaltındalar. Bunun bir an önce sonlanmasını, yargılanacak olanların tutuksuz yargılanmasını, bu algı operasyonun normal sınırlar içinde değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.



"İMAMOĞLU'NA NASIL SAHİP ÇIKIYORSAK SOYER’E DE ÇIKARIZ"



Özel, "Tunç başkanla her ikimiz de Bornova Anadolu Lisesi mezunuyuz. Siyaseten ayrı düşmüş olabiliriz, tartışmalar olmuş olabilir. Ama aramızdaki hukuk, siyasi rekabet dayanışmayı gerektirir. Ekrem İmamoğlu'na nasıl sahip çıkıyorsak Tunç Soyer’e de aynı şekilde sahip çıkarız. Meselenin parti içinde nerede durduğumuzla hiçbir ilgisi olmaz" açıklamalarında bulundu.



"NE YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞININ İZMİRLİLER BİZDEN ÇOK FARKINDA"



Soruşturmanın yeni olmadığını, 2023 yılının Temmuz ayında başladığını ifade eden Özel, “Bir kamu kurumunda dosya, evrak istendiğinde o evrak elbette verilecek. Burada kesinlikle kötü niyet yok. İzmir'de kimle karşılaşsam meselenin farkında. CHP'ye yıllardır 'Yenildiniz' diyenler, son yerel seçimlerde Türkiye'nin yüzde 65’ini yönetme yetkisini bize verdiklerini, bu kumpasları kuranlara veya olmadığı halde ‘Cemil Tugay şikayet etmiş’ diyenlere hatırlatmak lazım. Bizle, 'Sivas'ın ötesinde yoksunuz' diye dalga geçenler Ege'de yok. Ege'de CHP dışında bir partinin büyükşehir ya da il belediyesi yok. Türkiye'nin 7 bölgesinde büyükşehir ya da il belediyesi olan tek parti CHP. Milletin bu güveni duyduğu partiye bu tip ithamlarda bulunmak yakışık kalmaz” dedi.



"BİR BEN KALDIM, BENİ DE ATSIN HAPSE"



Hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlanmasıyla ilgili de konuşan Özel, “Biz alışığız, millete güvenerek siyaset yapıyoruz. Birileri de yargı sopasına güvenerek bizi sindirmeye çalışıyor. Dokunulmazlığı kaldıracak bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Sonra ne olacak ‘Ben kazandım?’ mı diyecek" dedi.



"İKİ TARAFTAN DA BOMBALAR GELİYOR"



Leman dergisindeki tepki çeken karikatür hakkında da konuşan Özel, “'Özgür Özel de peygambere hakareti yapan karikatüristleri savundu' diyorlar. İki taraftan bombalar geliyor. Hayatını kaybeden kişinin melek kanadı ve başında hare var; göğe yükseliyorlar. Peygamber olsa melek kanadı olmaz. Söylendiği gibi bir şey olduğunu duyunca ben de 'Çok yanlış yapmışlar' dedim. Sonra incelediğimde doğduğunda peygamber ismi verilmiş çocukların savaşta öldüğünü, melek olup uçtuğunu fark ettim. Kızan, tweet atanların yüzde 95’inin karikatürü görmediğini düşünüyorum. Hz. Muhammed bugün bombayla öldürülüp gökyüzüne yükseliyor olabilir mi?" diye konuştu.

"KÖTÜ ÖRNEKLERİN KOOPERATİFÇİLİĞE ZARAR VERMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"



Kooperatif meselesini zamanında Tunç Soyer ile konuştuklarını ifade eden Özel, “Ben kooperatifçiliğe çok önem veren birisi olarak böyle kötü örneklerin kooperatifçiliğe zarar vermesinden de üzüntü duyuyorum. O yüzden o konuda yapıcı sohbetlerimiz olmuştu. Adaylık döneminde de bunları konuşmuştuk. Cemil Başkan da çareler üretmeye çalıştıkları için teknik, mali zorluklarını ve nasıl bir formül aradıklarını izah ettiler. Aramızda bu konuyla ilgili bunun ötesinde bir sohbet olmadı" dedi.