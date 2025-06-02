Özel'den İzmir grevi mesajı

İzmir'de toplu iş sözleşmeleri kapsamında 23 bin işçi grevde.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçilerin grevlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sendikal örgütlenme arkasında durduklarının hak olduğunu dile getiren Özel, "Bu hakkında kullanılmasına söyleyecek bir sözümüüz yok." dedi.

"BİR ÇÖZÜM MUTLAKA BULACAĞIZ"



"Ancak siyaset de bu sendikal mücadele de makula göre yapılır. Bundan uzaklaşınca desteğinizi kaybedersiniz." diye konuşan Özel, kimseye hakkını nasıl savunacağını söylemeyeceğini de dile getirdi.



Özel, "Buradan kimse bizim greve çıkan işçilere laf söylememizi beklemesin. Nasıl orada hak varsa belediyenin de hakkı var. Nezaket ve kurallar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulacağız." dedi.