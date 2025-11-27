Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözlerine ilk tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının parti tabanında ciddi bir tepkiye yol açtığını söyleyen Özgür Özel, "Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz." dedi.

“PARTİYİ ÇOK ÜZDÜ”

Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, "İmralı'ya gitme noktasında da tavrını belirlemişken, bu tavrın eleştirilmesi ve partinin tarihini, vicdanını ve siyasi pozisyonunu ortak akılla belirlemişken buna çok kestirmeden bir tepki gösterilmesi partiyi çok üzdü." diye konuştu.

“İSTİSNA OLARAK KALMASINI ÜMİT EDİYORUM”

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkındaki sözlerine tepki gösteren Özel, "Ben Kemal Bey’in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

Özel, hafta sonu yapılacak kurultaya Kılıçdaroğlu'nu davet edeceğini de söyledi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında "Milletimize..." başlıklı bir video yayımlamıştı.

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddiaları ile yol alınamayacağını belirterek CHP'nin bu iddialardan arınması ve yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Partinin İmralı'ya giden heyete katılmamasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Milletimizin CHP'den beklentisi, kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir." demişti.