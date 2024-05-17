Özel'den Kobani davasındaki kararlara tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani davasında verilen kararlara tepki göstererek kararın hukuki olmadığını savundu.

Özel'den Kobani davasındaki kararlara tepki
Kobani davasında kararlar açıklandı

Kobani davasında kararlar açıklandı

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6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin Kobani davasında eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Sözcü TV'ye konuşan Özel, "Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok, yargılama süreci bir kere hukuki değil. İstinaf ve Yargıtay aşamalarını dikkatle takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

Davanın siyasi olduğunu öne süren Özel, "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalar, bir partinin eş genel başkanlarıyken suçlandıkları şey ve bu cezaların kabul edilebilir tarafı yok." dedi.

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