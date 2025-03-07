Özel'den komutanların dava kararına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanların teğmenlerin ihracına ilişkin sözleri nedeniyle açtığı davaya tepki gösterdi.



"Bu ülkede teğmenler, ilk kez Hava, Kara, Deniz Harp Okulları'nın birincileri kadın olmuş. Bu cumhuriyet rüyasıdır, sen bu kadınlardan birinci teğmeni, 'Mustafa Kemalin askeriyiz' dedi diye ordudan atacaksın. Bu da cumhuriyetin kabusudur." diye konuşan Özel, "Ordudaki herkese dava açtırsa ben bir noktada geri adım atmam." dedi.



İMRALI SÜRECİ



Özel, yürütülen yeni sürece ilişkin bir kez daha şeffaflık çağrısı yaparak demokraside "Sihirli değnek olmaz." diye konuştu.



ADNAN BEKER'İN CHP'YE KATILMASI



Özel, İYİ Parti'den ayrılan Adnan Beker'in CHP'ye katılımına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.



"Beker'in gelmesine bozulanlar, 14 Mayıs'ta CHP listelerinden kimler geldi. O kararı veren kişiler." ifadelerini kullanan Özel, "39 kişiyi CHP listelerinden seçtirenler şimdi bize laf ediyor." dedi.