Özel'den kurultay iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP kurultayında para karşılığı oy kullanıldığı iddiasına tepki gösterdi.



"Partimiz çirkin bir saldırının altında." diye konuşan Özel, "Hepinizin gözünüzün önünda olmuş kurultayımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf bu kadar açık yarışmacı ama birbirine saygılı herkesin gözü önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar." dedi.



Özel, isim vermeden bazı partililere "Bir tane kanıt bir tane evrak bir tane şahit yok. Şimdi gizli tanıklar falan icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Bu oyuna gelmedik gelenler oldu." diyerek tepki gösterdi.



İktidar olacaklarını söyleyen CHP lideri, partililere çağrıda bulundu.

