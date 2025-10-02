Özel'den Meclis resepsiyonu açıklaması: "Bir şey beklemedik"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretlerinin ardından açıklama yaptı.

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderlerin bir arada olduğu görüntüler Özgür Özel'e de soruldu. Özel şunları kaydetti: ""Bir ülkede yasama yılı açılıyorsa ve yasama yılı açılırken ülkenin Cumhurbaşkanı gelip konuşma yaparken o ülkenin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisi ve tüm anketlerin birinci partisi, o Meclis'in kurucu partisi yoksa burada herkesin oturup bir düşünmesi lazım.



Partilerin tavırları, tutumları kendileri açısından, kendi yetkili organlarında değerlendirilip kararlaştırılır. Biz protesto ediyoruz diye herkes protesto edecek diye bir şey zaten beklemedik. Hatta hiçbir partiye çağrıda da bulunmadık. Baskı altında olan biziz. Onun dışında diğer siyasi liderler, Meclis'in çalışması sırasında Meclis Başkanı açılıştan sonra davet eder, giderler."

'SUMUD FİLOSUNA SALDIRI BÜYÜK BİR AHLAKSIZLIKTIR'



Sumud filosuna gerçekleştirilen saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Sumud filosuna saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 tane bizim vatandaşımızın da dünyadan gelen tüm aktivistlerin de tutuklanması, uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur" ifadelerini kullandı.

