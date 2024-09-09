Özel’den teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösterdi.



Özel, “Bir teğmenle bir imam hatip mezununu birbirine rakip, düşman gibi göstermenin son günü 31 Mart’tı. Milletimiz dedi ki; kucaklaşan siyasete prim veriyorum dedi. Sayın Erdoğan’ın bundan bir mesaj almasını umuyorduk. Onun için gittik, ziyaret ettik, iletişim kurduk. Hiçbir şey anlamadı. İlk günlerde kendi ifadeleri son derece kıymetliydi ama sonrasında şu akla uydu; ‘Kavga olmayınca CHP’ye yarıyor.’” diye konuştu.



Özel, “Bu millet böyle bir gerginlik istemiyor.” ifadesini kullandı.



NARİN GÜRAN CİNAYETİ



CHP lideri, Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’a ilişkin süreci dikkatle takip ettiklerini söyledi.



Partinin bir heyet oluşturduğunu söyleyen Özel, soruşturmayı yakından takip edeceklerini vurguladı.