Özel’den teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin yaptığı açıklama hakkında konuştu. Özel, “8 gün durdu düşündü ve teğmenlere o sözleri söyleyerek toplumu kutuplaştırmayı, eski Türkiye’ye duyduğu özlemi gündeme getirdi.” dedi. CHP lideri, “Bu millet böyle bir gerginlik istemiyor.” ifadesini kullandı.

Özel’den teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

Kara Harp Okulları mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı , kılıçlı yemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu kılıçları kime çekiyorsun? Temizlenmesi için çalışma yapıyoruz.” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kılıçlı yemin açıklaması: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Temizlenmesi için çalışma yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kılıçlı yemin açıklaması: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Temizlenmesi için çalışma yapıyoruz

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Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Özel, “Bir teğmenle bir imam hatip mezununu birbirine rakip, düşman gibi göstermenin son günü 31 Mart’tı. Milletimiz dedi ki; kucaklaşan siyasete prim veriyorum dedi. Sayın Erdoğan’ın bundan bir mesaj almasını umuyorduk. Onun için gittik, ziyaret ettik, iletişim kurduk. Hiçbir şey anlamadı. İlk günlerde kendi ifadeleri son derece kıymetliydi ama sonrasında şu akla uydu; ‘Kavga olmayınca CHP’ye yarıyor.’” diye konuştu.

Özel, “Bu millet böyle bir gerginlik istemiyor.” ifadesini kullandı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

CHP lideri, Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’a ilişkin süreci dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Partinin bir heyet oluşturduğunu söyleyen Özel, soruşturmayı yakından takip edeceklerini vurguladı.

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