Özel'den Terörsüz Türkiye Komisyonu açıklaması: "Bu komisyonun dışında kalınamaz"

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için son viraja girildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de süreç komisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin komisyon için ön şartı "nitelikli çoğunlukla" karar alınması.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bunu Meclis Başkanı'nın resmi bir şekilde açıklamasını beklediklerini söyleyerek "Nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde CHP komisyonda yer alır." dedi.

CHP lideri Özel "Bu komisyon dışında kalınamaz millet git çalış diye gönderdi ben yapmam diyemezsin. CHP'nin olduğu komisyondan değil, olmadığı komisyondan korksun herkes." diye konuştu.

KURTULMUŞ PARTİLERE YAZI GÖNDERMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere komisyonda yer alacak isimleri belirlemeleri için yazı göndermişti.

Yazıda komisyonda yer alacak 51 milletvekilinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığı'na bildirilmesi istendi.

SÜREÇ KOMİSYONU NE YAPACAK?

Numan Kurtulmuş, ağustos ayı başında komisyonun çalışmalara başlayacağını açıklamıştı.

Komisyonun yasayla değil, başkanlık kararıyla kurulması, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması hedefleniyor.



Komisyonun ismi konusunda da henüz uzlaşı yok ancak muhalefet "demokrasi" ifadesinin mutlaka komisyonun adında yer almasını istiyor.



Komisyon, Meclis tatile girmesine rağmen çalışmalarını sürdürecek.



Komisyonun Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısı üzerinde çalışması planlanıyor.



Komisyon ayrıca, suça karışmamış terör örgütü mensuplarının topluma entegrasyonu açısından yürütülecek çalışmaları ve kriterleri de belirleyecek.



Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gözetiminde yürütülen süreçte "Fesh etme / izleme / doğrulama" yöntemi ana formül olarak ortaya konulmuş durumda.



İNGİLTERE VE İSPANYA MODELİ Mİ?



Öte yandan, kurmaylar, terör suçlularının "topluma kazandırılmasında" İngiltere ve İspanya modellerini de inceliyor.



Yapılacak yasal düzenlemeler için özellikle, IRA modeli üzerinde yoğunluklu olarak çalışılıyor.



Komisyonun tüm bu konuları ayrıntılı olarak ele alması bekleniyor.