Özel'e "154 kişilik liste" yanıtı

154 kişilik liste polemiği devam ediyor.



MHP genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından "Özgür Özel'e açık mektup" başlıklı bir paylaşım yaptı.



Özel'i algı yapmakla suçlayan Semih Yalçın, "Aklınca MHP’yi güçten düşüreceğini zannediyorsun." ifadesini kullandı.



Siyasetteki normalleşme sürecine de atıfta bulunan Yalçın, Özel'e "Yumuşamak şöyle dursun; gerginlik siyasetinden, kavgadan besleniyorsun." eleştirisini yöneltti.