Özel'e "154 kişilik liste" yanıtı

MHP ile CHP arasındaki, 154 kişilik liste polemiği sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP'yi o liste üzerinden eleştirmiş "Hedef gösteriyorlar." demişti. Özel'e MHP genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Gerginlik siyasetinden, kavgadan besleniyorsun." eleştirisinde bulundu.

Özel'e "154 kişilik liste" yanıtı

154 kişilik liste polemiği devam ediyor.

genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından "Özgür Özel'e açık mektup" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Özel'i algı yapmakla suçlayan Semih Yalçın, "Aklınca MHP’yi güçten düşüreceğini zannediyorsun." ifadesini kullandı.

Siyasetteki normalleşme sürecine de atıfta bulunan Yalçın, Özel'e "Yumuşamak şöyle dursun; gerginlik siyasetinden, kavgadan besleniyorsun." eleştirisini yöneltti.

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