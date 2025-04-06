Özel'in MASAK iddialarına Bakanlık'tan yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Bakan Mehmet Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek hedef aldığı aktarıldı.



Birçok kez belirtildiği üzere MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğuna işaret edilen açıklamada, Şimşek'in ve makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamayacağı vurgulandı.



Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Sayın Bakan'ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan'ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?



Özel, kurultayın açılış konuşmasında "MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar." iddiasında bulunmuştu.