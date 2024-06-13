Özel'in "suç ortağı" mesajına tepki | Çelik: Nezaket atmosferine yakışmadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Özel'in kullandığı "suç ortağı" ifadesine tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır." ifadelerini kullanan Çelik, "Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır." dedi.

Cumhur İttifakı'nın yoluna devam ettiğini de sözlerine ekleyen Çelik, "Her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz." paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulabilir" açıklamasına "Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin." sözleriyle tepki göstermişti.