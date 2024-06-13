Özel'in "suç ortağı" mesajına tepki | Çelik: Nezaket atmosferine yakışmadı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "ittifak" açıklamasının yankıları sürüyor. Bahçeli'nin açıklamasına Özgür Özel'in verdiği yanıta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Açıklamaların nezaket atmosferine yakışmadığını söyleyen Çelik, "Özgür Özel'in 'suç ortağı' ifadesi siyasi saldırganlıktır." dedi.

Özel'in "suç ortağı" mesajına tepki | Çelik: Nezaket atmosferine yakışmadı

AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından Özel'in kullandığı "suç ortağı" ifadesine tepki gösterdi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır." ifadelerini kullanan Çelik, "Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır." dedi.

Özgür Özel: Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var

Özgür Özel: Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var

Haberi Görüntüle

Cumhur İttifakı'nın yoluna devam ettiğini de sözlerine ekleyen Çelik, "Her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz." paylaşımında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri 'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurulabilir" açıklamasına "Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin." sözleriyle tepki göstermişti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da firar eden kurbanlık trafiği karıştırdı

Bursa'da firar eden kurbanlık trafiği karıştırdı

9 günlük bayram tatilinde 66 bin 92 personel sahada olacak

9 günlük bayram tatilinde 66 bin 92 personel sahada olacak

Bahçeli'nin ittifak çıkışının yankıları sürüyor: Özel'in açıklamasına Çelik'ten tepki

Bahçeli'nin ittifak çıkışının yankıları sürüyor: Özel'in açıklamasına Çelik'ten tepki

AK Parti'den CHP'ye söz | 9'uncu Yargı Paketi'nden etki ajanlığı çıkartıldı

AK Parti'den CHP'ye söz | 9'uncu Yargı Paketi'nden etki ajanlığı çıkartıldı

Kayıp gençten acı haber

Kayıp gençten acı haber

Adıyaman'da 1 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Adıyaman'da 1 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...