Özelleştirme İdaresi'nden köprü ve otoyol açıklaması

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bazı köprü ve otoyolların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin karar üzerine açıklama yaptı.

Başkanlık, yürütülen çalışmanın rutin bir hazırlık çalışması olduğunu belirterek, kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetinin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yönelik olduğunu bildirdi.

RESMİ GAZETE'DEKİ KARAR İHALEYE ÇIKILMASINI İFADE ETMİYOR

Açıklamada Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Eylül tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmediği belirtilerek, şöyle denildi:

"- Yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yetkilendirmektedir. Sürecin tüm aşamaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak yürütülmektedir."

Başkanlığın açıklamasında, "Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil; otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır." ifadelerine yer verildi.

"600 MİLYON DOLAR KAR DEĞİL, GELİR"

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasında, otoyolların yıllık 600 milyon dolar kar ettiği ve 30 yıllık toplam karının 18 milyar dolara ulaştığı yönündeki bilgiler yalanlandı.

Bu bilginin eksik ve yanıltıcı olduğu belirtilen açıklamada, "600 milyon dolar kâr değil, gelirdir. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderlerine ayrılmaktadır." denildi.

Yatırım, yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderlerine de dikkat çekilen açıklamada, tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamaların otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmadığı belirtildi.

"ÇALIŞMALARIN TEMEL AMACI KALİTEYİ ARTIRMAK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak '30 yıllık kâr' veya 'kamu zararı' hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, İşletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ve riskler birlikte dikkate alınır.

- Yukarıda belirtildiği üzere, yürütülen çalışmaların temel amacı; hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmaktır. Ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır."