Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada Yargıtay "Ceza fazla" dedi

Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda, 4 Aralık 2022 günü üniversite öğrencisi Elif Nasır, cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy 'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır tutuklandı. 70 gün sonra tahliye edilen sürücü Nalbant, 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi, Nalbant'ın hız sınırını aştığı gerekçesiyle bilinçli taksirden ceza alması gerektiğine hükmedip 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi de kararı onadı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'ın onama kararına itiraz etti.

YAYA GEÇİDİ KULLANMAMIŞ



Başsavcılık, Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un bulvarda ışıklı ve ışıksız yaya geçitleri olduğu halde bunları kullanmadan ve araç yoğunluğunu gözetmeden karşıya geçmek isterken kazanın meydana geldiğini belirtti.



Başsavcılık, onama kararının kaldırılıp istinaf mahkemesinin kararının bozulmasını talep ederken itiraz kabul edilmediği takdirde dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesini istedi. Başsavcılık, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hüküm kurulmasını istedi.



Öte yandan sürücü Nalbant'ın, Özge Ulusoy'un kendisini hedef gösteren paylaşımlarının ardından yaklaşık 2 hafta önce intihara teşebbüs ettiği ve olay sonrası manken Özge Ulusoy'dan şikayetçi olduğu belirtildi.