Özgecan Aslan'ın katilinin öldürülmesi davası: Yerel mahkeme üçüncü kez aynı kararı verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2015 yılında bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katili 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken'in Adana Cezaevi'nde öldürülmesi, babası Necmittin Altındöken'in de yaralanmasıyla ilgili davada sanıklarla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Gültekin Alan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararının onanmasına karar veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun beraat eden diğer sanıklar hakkındaki bozma kararı üzerine dava Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmüş ve mahkeme diğer sanıklar için yine delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 2 Kasım 2021'deki sanıklar hakkında verdiği eski kararlarında direnmesini yerinde görmemesi üzerine dava dosyası uyuşmazlık nedeniyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma kararı üzerine dava dosyası tekrar yerel mahkemeye gönderilmişti.

DAVA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜLDÜ



Üçüncü kez görülen duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Gültekin Alan'ın "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", sanık Ahmet Tekin B.'yi de "tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme", "infaz kurumuna yasak eşya sokma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

