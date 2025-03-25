Özgecan Aslan'ın katilinin öldürülmesi davası: Yerel mahkeme üçüncü kez aynı kararı verdi
Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'i cezaevinde öldürülmesi davasında yeni gelişme yaşandı. Yerel mahkeme, Altındöken'i öldüren Gültekin Alan'a yardım ettikleri iddia edilen sanıklar için üçüncü kez beraat kararı verdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2015 yılında bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katili 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken'in Adana Cezaevi'nde öldürülmesi, babası Necmittin Altındöken'in de yaralanmasıyla ilgili davada sanıklarla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Gültekin Alan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararının onanmasına karar veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun beraat eden diğer sanıklar hakkındaki bozma kararı üzerine dava Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmüş ve mahkeme diğer sanıklar için yine delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 2 Kasım 2021'deki sanıklar hakkında verdiği eski kararlarında direnmesini yerinde görmemesi üzerine dava dosyası uyuşmazlık nedeniyle Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma kararı üzerine dava dosyası tekrar yerel mahkemeye gönderilmişti.
DAVA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜLDÜ
Üçüncü kez görülen duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Gültekin Alan'ın "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", sanık Ahmet Tekin B.'yi de "tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme", "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme", "infaz kurumuna yasak eşya sokma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Cezası onandığı için karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Gültekin Alan, cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdiklerini iddia ederek, "Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.
Diğer sanıklar da Alan'ın iddialarını yalanlayıp, olayla ilgilerinin olmadığını belirterek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verilen ve cezası onanan Gültekin Alan'ın bu ifadesini inandırıcı bulmadı. Heyet, sanıkların "nitelikli kasten öldürme ve nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Sanıklardan Ferat Y. hakkında ise tensip zaptında sehven yapılan hata nedeniyle karar verilmedi. Daha sonradan fark edilen hata üzerine sanık Ferat Y. yönünden davanın devamı kararlaştırıldı.
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