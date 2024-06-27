Özge’ye bıçakla saldırdı ardından intihar etti

Samsun’da bir kişi eşini bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti.



Olay, İlkadım ilçesine bağlı Cedit Mahallesi’nde yaşandı.



Emrah A. ile 2019 Eylül’de evlendiği eşi Lütfiye Özge A. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesiyle Emrah A, mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini sol kasığından, ardından da kendisini göğsünden bıçakladı.



Emrah A, yaralı halde ağabeyi ve kuzenini telefonla arayıp durumu bildirdi.



Bunun üzerine kuzenler, polise haber verdi.



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.



Yaralılardan Emrah A, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Emrah A’nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.