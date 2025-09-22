Özgür Çelik'in yargılandığı dava ertelendi

Duruşma 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

"BİZ İLK DEFA 31 MART GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI YAPMADIK"



Duruşma, Çelik'in savunmasıyla başladı.



Çelik, suçlamaları kabul etmediğini dile getirip "Hayatımda ilk kez hakim karşısına çıkıyorum. Dikensiz gül bahçesinde yürümüyoruz. Ülkemizin birinci partisi seçildik, 3 ayrı davada yargılanıyorum." dedi.



"Bizi ve CHP'yi yargı kıskacına almak istiyorlar." diye konuşan Çelik, "İmamoğlu'nun basın açıklamasını yapmak için anayasal hakkını kullanması bu iddianameyle suç sayılıyor. O gün burada bütün yollar kapatılmıştı, vatandaşların seyahat hakkı kısıtlanmıştı." ifadelerini kullandı.



Kendisinin ilk defa 31 Mart'ta adliye önünde basın açıklaması yapmadığını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:



"Bütün haklar kısıtlanmıştı. Sürekli olarak Çağlayan Adliyesi abluka altında, demirlerle çevrili, polisler, TOMA'lar her gün burada. Ben ve arkadaşlarım 31 Ocak günü ilk defa basın açıklaması yapmadık; her yerde defalarca basın açıklaması yaptık. İki yıllık görev süremizde yüzlerce etkinlik, eylem gerçekleştirdik. Vatandaş bana normal bir derdini açıklayacak, 'Nerede görüşelim' diyor; Çağlayan Adliyesi'nde ya da Vatan Emniyet'te görüşelim diyorum."



"ANONSU DUYMADIK"



"O gün basın açıklaması yapmamız engellenmeye çalışılmıştır. Tamamen anayasal hak ihlalidir bu. Herkesin önceden izin almaksızın açıklama yapma hakkına var denmektedir." diyerek sözlerine devam eden Çelik, "CHP anayasal haklarını kullanmak istedikleri için engellendi." dedi.



Çelik savunmasının devamında polislerle kısa bir diyaloğunun olduğunu ifade edip "'Efendim, bu tarafa gidemezsiniz' dediler. Biz de geçtik gittik. Ben otobüsün üstüne çıktım. Otobüsün oraya gelenlere polisler, oradaki insanlara doğru kalkanlarla set oldular. Ben de 'Lütfen oradaki emniyet yetkilileriyle konuşun, lütfen emniyet yetkilileri orayı açınız' dedim. Biz polisler tarafından hiçbir 'Dağılın' anonsu duymadık." açıklamasında bulundu.



Çelik, ifadesinde basın açıklamasının 3 gün önceden duyurulduğunu da sözlerine ekledi.

ERTELENDİ

Çağlayan Davası'nın duruşması 23 Şubat 2026'ya ertelendi.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet gösteren aralarında Özgür Çelik'in de bulunduğu 25 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.



Başsavcılık, soruşturma kapsamında Çelik'i ifadeye çağırmıştı.



İDDİANAMEDEN AYRINTILAR



İddianamede, olay günü toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarı yapıldığı, söz konusu ihtarın ise dosyadaki kamera görüntülerinde görüldüğü kaydedildi.



Ayrıca iddianamede şüphelilerin birlikte hareket ederek müşteki 5 polis memurunu yaraladıkları ve "birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işledikleri vurgulandı.