CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.
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