Özgür Çelik'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden 26 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Başlatılan adli soruşturma tamamlandı. Savcılık sanıklar hakkında 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme", "İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama", "Kasten yaralama" ve "Kamu malına zarar verme" suçlamalarının yer aldığı iddianame kabul edildi.

İddianame İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 22 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.