Özgür Özel: 1,5 yıl sonra erken seçim olur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir erken seçim iddiası geldi. Özel, "Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence 1,5 yıl sonra erken seçim olur." dedi.

Özgür Özel: 1,5 yıl sonra erken seçim olur
Özgür Özel: Toplumun yarıya yakınının bir erken seçim talebi var

Özgür Özel: Toplumun yarıya yakınının bir erken seçim talebi var

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Genel Başkanı Özgür Özel, olası bir için tarih verdi.

"Erken seçim talebimiz olmayacak." sözlerine açıklık getiren CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da, anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım."

"BENİM DERDİM ONLARIN SEÇMENLERİYLE NORMALLEŞMEK"

Birgün gazetesine konuşan Özel, siyasette normalleşme tartışmalarını da değerlendirdi.

Özel "Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek." dedi.

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