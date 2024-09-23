Özgür Özel ABD'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24-27 Eylül tarihlerinde ABD'de olacak.



CHP Genel Başkanı, Sosyalist Enternasyonal’in Başkanlar Toplantısı'nda İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları Ankara Deklarasyonu'nu açıklayacak.



Deklerasyon daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e sunulacak.



Deklarasyonun içeriğinde Ortadoğu'da her geçen gün artan gerilim, iklim değişikliğine ilişkin kaygılar, sığınmacı sorunununa ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

Özel'in devam eden saldırılar nedeniyle İsrail'e tepki göstermesi, Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de anması bekleniyor.