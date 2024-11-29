Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret etti

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 08.00 sıralarında Ahmet Özer'i ziyaret için Silivri Cezaevine geldi. Özel, "PKK\KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti.

Özel, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çalınıp da açılacak kapıyı balyozla gelenleri aramaları FETÖ'nün ilk dönemi gibi yapanları soruşturmayı başka dellille açıp yapanları gördük." diye konuşan Özel, "Hukukun dışına çıkmayın. Hukukun dışına çıkanın hukuk arkasında duramıyor. Gizli tanığa ne söyleyeceğini söyleyen savcı mı olur." dedi.

Bunca ekonomik sorun varken algı yaratılmasına tepki gösteren Özel, "Bir tarafta da 'Öcalan'a özgürlük' diyerek bir algı yaratacaksınız bir tarafta da Kürtlerin, Türklerin seçtiklerine kayyum atayacaksınız." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özel'in, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşme için randevu verilmediğini söylediğinin aktarılması üzerine Tunç, milletvekillerinin hükümlü ve tutuklularla cezaevi idaresine bilgi vererek görüşebileceğini, ancak terör suçundan tutuklu ve hükümlülerle görüşmenin Adalet Bakanlığının iznine bağlı olduğunu dile getirmişti.



"İZİN İSTİYORSANIZ, DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE İZİN İSTERSİNİZ, ADAM GİBİ İSTERSİNİZ"



Tunç, bu iznin takdir yetkisi olduğuna dikkati çekerek "Esenyurt'la ilgili olarak soruşturma başladığı günden itibaren, andan itibaren, sürekli yargıya yönelik, soruşturmayı yürüten savcılara yönelik, dün de Bakanlığımıza, şahsımıza yönelik hakaret içeren cümleler kullanıldı. Her şeyin bir yolu yordamı var. Bu ülke hukuk devleti. Dolayısıyla her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Öyle bağırarak, çağırarak, hakaret ederek izin istenmez. Dün grupta yaptığı konuşmayı kabul etmek mümkün değil. Burada 'Adalet Bakanlığının imamı', 'FETÖ imamı' vesaire gibi lafları reddediyoruz. 17-25 Aralık sürecinde o FETÖ imamları emniyetteyken onları ziyarete giden bir Genel Başkanın, bunu bize söylemeye hiçbir hakkı yok." demişti.



