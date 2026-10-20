Özgür Özel, Akın Gürlek’e 750 bin lira tazminat ödeyecek

Malvarlığı iddiasına yönelik Adalet Bakanı Gürlek tarafından Özgür Özel 'e açılan davadan karar çıktı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olduğu dönemde Adalet Bakanı Akın Gürlek ’e ait olduğunu öne sürdüğü 16 taşınmaza ilişkin tapu ID numaralarını kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu numaraların resmi kayıtlar üzerinden sorgulanabileceğini belirten Özel, iddialarının araştırılmasını istedi.

Gürlek ise Özel’in 17 ve 24 Mart’ta yaptığı açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açtı. Gürlek, dava dilekçesinde malvarlığına ilişkin iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kamuoyunda kendisi hakkında olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını savundu.

Özel ise Gürlek’in kendisine yönelik açıklamalarının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 100 bin liralık karşı dava açtı. Davanın ikinci duruşması İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

ÖZEL’İN 750 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özel’in 750 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi.

BAKAN GÜRLEK İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ

Bakan Gürlek, Özel'in iddiaları üzerine üzerine açıklama yapmıştı.

Özel'in açıklamaları için "Açık bir algı operasyonu." değerlendirmesini yapan Gürlek, "20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız." demişti.

“TAPU KAYITLARINDA KARŞILIĞI OLMAYAN İDDİALAR”

"Özgür Özel’in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." diyen Gürlek, şöyle devam etmişti:

"- Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

“YASAL SÜREÇLERİ DERHAL BAŞLATIYORUM”

- Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

- Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.

- Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."