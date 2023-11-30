Özgür Özel Akşener ile görüşecek

Yerel seçimler öncesi yarın Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşecek.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geliyor.



Görüşme İYİ Genel Merkezi'nde saat 10:30'da gerçekleşecek. Gündemde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri olacak.



Özel dün grup toplantısında muhalefete seslenmiş "Bütün Türkiye’yi büyük güç birliğine davet ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.



Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret Haberi Görüntüle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçen hafta Akşener ile İYİ Parti genel merkezinde ziyaret etmişti. İYİ Parti yönetimi yerel seçimlere her yerde kendi adaylarıyla girme kararı almıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin