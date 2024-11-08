Özgür Özel, Aliyev ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi’nin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Özgür Özel, Aliyev ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıldönümü dolasıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti.

Özel görüşmede, Azerbaycan halkının Zafer Günü’nü tebrik edip "Kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik." ifadelerini kullandı.

CHP lideri, 10 Kasım’da kazanılan zaferin Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle 8 Kasım’da kutlanmasına yönelik karardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Yapılan açıklamaya göre Özel, Aliyev’i Bakü’de ziyaret etmek istediğini ifade etti. Aliyev de Özel'i ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

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