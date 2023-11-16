Özgür Özel: Anayasa’nın bir hükmü Yargıtay tarafından yok sayıldı

Yüksek yargıda yetki tartışması devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Anayasa’nın bir hükmü Yargıtay tarafından yok sayıldı.” dedi.

Özgür Özel: Anayasa’nın bir hükmü Yargıtay tarafından yok sayıldı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin üyeleri hakkında suç duyurusuyla başlayan yüksek yargıdaki yetki tartışması sürüyor.

Tartışmalara ilişkin son açıklama Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi.

Özel, Yargıtay’ın anayasanın bir hükmünü yok saydığını söyledi.

“Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi yok hükmünde görülüyor. Biz de diyoruz ki; ‘böyle yaparsanız, yarın birisi de Meclis’i yok sayar.’” değerlendirmesini yapan Özel, “Anayasal düzeni bir maddede yok sayarsanız, bütün bir düzeni ortadan kaldırırsınız.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...