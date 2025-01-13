Özgür Özel: Anayasayı değiştirtmeyiz, gizli pazarlık yapmayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışının ardından üniversite öğrencisi gençlerle bir araya geldi. Özel soruları yanıtlarken, DEM Parti İmralı Heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Özel, "Türkiye'nin bir demokratik açılım yapması lazım ama bir kapalı kutu var. İçinde ne olduğu belli değil. Ben gelen heyete de söyledim. Bizim kurallarımız belli Anayasayı değiştirtmeyiz, demokratik adımlar dışında bir şeyde olmayız. Gizli pazarlığa evet demeyiz" dedi.

Özel'e öğrenciler, "Bir çözüm süreci adlandırılıyor. Barış süreci deniliyor ama halka hiçbir açıklama yapılmıyor. Mesela 'Öcalan'ın hapisten çıkarılması gündemde neyin karşılığında' sorusunun cevabı verilmedi. Ben burada şunu merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bunun neresinde yer alıyor?" sorusunu yöneltti.

"NE YAPILIRSA YAPILSIN MECLİS'TE OLACAK''

Özel bu soruya yanıt verirken, sürecin ne olduğunu tam olarak bilmediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ne yapılırsa yapılsın Meclis'te olacak. Bu sürecin çok şeffaf yürütülmesi lazım. Samimiyetle davranmak lazım. Yani çıkar ilişkileriyle değil de samimiyetle ve bir toplumsal mutabakat yani herkesin ikna olması lazım. Biz orada bir kırmızı çizgimiz var şehit aileleri ve gazilerin kendi içlerinden belirleyecekleri bir temsilcinin Meclis'te oluşturulacak komisyon masasına oturmasını öneriyoruz. Şehit ailelerinin üçünün de açıklaması var 'Özgür Özel'in yaklaşımını sahipleniyoruz ve destekliyoruz' diye. Biz bunu savunuyoruz ama AK Parti ve MHP henüz buraya oturmuş değil. Biz ne olduğu komisyona anlatılsın, komisyonda halka anlatsın."



"GİZLİ PAZARLIĞA EVET DEMEYİZ''

Bütün partilerin destekleri bir çözümü istedikleri belirten CHP Genel Başkanı, amacın terör örgütünün silahları bırakması olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasada yazıldığına uygun olarak Türklerin kullanıp Kürtlerin kullanamadığı haklar varsa bu onlara sağlansın.. Ben gelen heyete de söyledim. Bizim kurallarımız belli Anayasayı değiştirtmeyiz, demokratik adımlar dışında bir şeyde olmayız. Gizli pazarlığa evet demeyiz. Bir ilişkinin pazarlık parçası olmayız diye söyledim."