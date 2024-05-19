Özgür Özel, Anıtkabir’e yürüdü: "Gençlerin gitmesi beka sorunu"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerle birlikte Anıtkabir’e yürüdü. Toplanan kalabalığa bir de konuşma yapan Özel, “Bir ülkedeki 4 gençten 3 tanesi ‘imkan bulursam yurt dışına giderim’ diyorsa, işte beka sorunu oradadır.” dedi.

Özgür Özel, Anıtkabir’e yürüdü: "Gençlerin gitmesi beka sorunu"

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Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerle birlikte Kızılay’dan Anıtkabir’e yürüdü.

Özel, Anıtkabir önünde toplanan kalabalığa seslendi.

’de bir beka sorunu olursa, Atatürk’ün gençleri ölüm pahasına bu Cumhuriyet’e sahip çıkacaklar.” diyen Özgür Özel, “Gerçek beka sorunu şudur; bir ülkedeki 4 gençten 3 tanesi ‘imkan bulursam yurt dışına giderim’ diyorsa, işte beka sorunu oradadır.” şeklinde konuştu.

Özel, “Gençler bugün 47 yıl sonra Ata’nın huzuruna birinci parti olarak çıktık. Onun Samsun’a çıkışının 105’inci yılında ona şöyle sesleniyoruz; Atam sana söz veriyoruz biz buraya partini iktidar yapmış, ilkelerini iktidar yapmış aydınlanma ateşini yeniden yakmış olarak bir kez daha milyonlarla geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

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