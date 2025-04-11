Özgür Özel anlattı: İmamoğlu aday olamazsa CHP'nin planı hazır

Özel, Halk Tv'de yaptığı açıklamada, tutuklu bulunan partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale gelmesi halinde izleyecekleri yolu açıkladı. İmamoğlu'nun tutuklu ve siyasi yasaklı olması halinde izleyecekleri yöntemleri aktarırken Özel, "en yüksek oy alanın aday olacağını" söyledi.



Özel, İmamoğlu'nun tutuklu olması halinde de kampanyayı yürüteceklerini belirtirken, birden fazla seçenek üzerinde görüşlerini açıkladı. Özel'in açıklaması şöyle:



"Şöyle olur, İmamoğlu içerde, kampanyası dışarda. Biz kampanyasını yaparız. Genel başkan olarak ben yaparım, 81 ilde il başkanlarım yapar. 2 milyon üyem, onun adına kampanyayı milletimiz adına yaparız. İmamoğlu içerde veya dışarda, ama siyasi yasak geldi, adaylığa başvuracağı gün, örnek, diploması halen geri verilmedi, idari yargıdayız, ben çok inanıyorum o diploma iptalini geri aldıracağımıza, ama yapmadılar, ya da siyasi yasak getirdiler, aday olamıyor. İmamoğlu dışarda mı? Dışarda, otobüsün üstünde, ama birlikte ama ayrı şehirde, kampanyayı bir şehirde o yapar, bir şehirde ben yaparım, bir şehirde Mansur Yavaş yapar, bir şehirde milletvekillerimiz yapar.



"KAĞIT ÜZERİNDE ADAY DA OLUR"



Bir tane kağıt üzerinde resmi adayımız olur, kampanyayı hep beraber yaparız. Ha, Ekrem bey, hem yasaklı hem cezaevinde. Ekrem bey televizyondan izler. Notlarını alır, istişare içinde oluruz, 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten, o seçim şuna döner; Ekrem İmamoğlu hapiste mi kalsın, özgür mü olsun? Adayın isminin kim olduğunun önemi yok. Bu bağlamda ilk kez söyleyeyim, en yüksek oyu alacaksa, Ekrem Bey içeride ise o aday olur ama o adaylık, o adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine, bu süreçte ona siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık. Ha o aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi, başbakanlıksa başbakanlığa gelir. Cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanlığına gelir.



Bu seçim bırakırlarsa siyasi yasak olmazsa Ekrem bey ile Tayyip bey arasında umarım adil ve gerçek bir yarış olur. Ekrem İmamoğlu yasaklı da olsa hapiste de olsa, adayımız odur. Kampanya onun üzerinden yürür."