Özgür Özel: Asgari ücrete zam değil, indirim yaptılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Ormancılar Derneği'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuştu.

"ALIM GÜCÜNDEKİ KAYIPLARI TELAFİ ETMEKTEN UZAK"

Önceki gün açıklanan asgari ücreti de eleştiren Özel, asgari ücrette yapılan artışın, alım gücündeki kayıpları telafi etmekten uzak olduğuna işaret etti. Özel, Türkiye'de asgari ücretin bir temel ücret haline geldiğine dikkati çekerek, bu durumun çalışanların ekonomik refahını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Avrupa ülkelerindeki asgari ücret politikalarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştıran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da asgari ücret, işe yeni başlayanlar için geçerli bir alt sınırdır ve çalışanların yüzde 9'u bu ücreti alır. Almanya'da bu oran yüzde 6'dır. Ancak Türkiye'de durum çok farklı. Çalışanların yüzde 57'si asgari ücretle çalışıyor ve ücretlilerin yüzde 87'si asgari ücretten doğrudan etkileniyor. Bu, asgari ücretin artık temel ücret haline geldiğini gösteriyor."

Asgari ücret artışlarının enflasyonu yükselttiği yönündeki değerlendirmelere tepki gösteren Özel, asıl sorunun, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve düşük maaş politikası olduğunu anımsattı.

Asgari ücretin, enflasyon karşısında alım gücünü korumaktan uzak olduğunu vurgulayan Özel, "Alım gücünü kaybetmiş bir ücrete yapılan bu artış, Cumhuriyet tarihinde ilk kez zam değil, fiili bir indirimdir." değerlendirmesinde bulundu.