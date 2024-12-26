Özgür Özel: Asgari ücrete zam değil, indirim yaptılar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı için açıklanan asgari ücreti eleştirerek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez zam değil, fiili bir indirimdir." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Ormancılar Derneği'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuştu.
"ALIM GÜCÜNDEKİ KAYIPLARI TELAFİ ETMEKTEN UZAK"
Önceki gün açıklanan asgari ücreti de eleştiren Özel, asgari ücrette yapılan artışın, alım gücündeki kayıpları telafi etmekten uzak olduğuna işaret etti. Özel, Türkiye'de asgari ücretin bir temel ücret haline geldiğine dikkati çekerek, bu durumun çalışanların ekonomik refahını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.
Avrupa ülkelerindeki asgari ücret politikalarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştıran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrupa'da asgari ücret, işe yeni başlayanlar için geçerli bir alt sınırdır ve çalışanların yüzde 9'u bu ücreti alır. Almanya'da bu oran yüzde 6'dır. Ancak Türkiye'de durum çok farklı. Çalışanların yüzde 57'si asgari ücretle çalışıyor ve ücretlilerin yüzde 87'si asgari ücretten doğrudan etkileniyor. Bu, asgari ücretin artık temel ücret haline geldiğini gösteriyor."
Asgari ücret artışlarının enflasyonu yükselttiği yönündeki değerlendirmelere tepki gösteren Özel, asıl sorunun, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve düşük maaş politikası olduğunu anımsattı.
Asgari ücretin, enflasyon karşısında alım gücünü korumaktan uzak olduğunu vurgulayan Özel, "Alım gücünü kaybetmiş bir ücrete yapılan bu artış, Cumhuriyet tarihinde ilk kez zam değil, fiili bir indirimdir." değerlendirmesinde bulundu.
Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşların kira, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını belirten Özel, "Biz, çalışanların emeğinin karşılığını aldığı, alım gücünün arttığı bir Türkiye hedefliyoruz. Asgari ücret, temel ücret olmaktan çıkarılacak ve emeğiyle geçinen herkesin refah seviyesini yükseltecek politikalar hayata geçirilecek." dedi.
Özgür Özel, emekçi ve emeklilerin, iktidarın politikaları sonucu her geçen gün yoksullaştığını aktararak, "Türkiye'nin adaletli bir gelir dağılımına ve gerçek bir sosyal devlet anlayışına ihtiyacı var." diye konuştu.
"BİR AVUÇ ZENGİNE GİDİYOR"
Türkiye'de ücretlilerin milli gelirden aldığı payın dünya ortalamalarının çok gerisinde olduğunu savunan Özel, şöyle devam etti:
"OECD ülkelerinde ücretlilerin milli gelirden aldığı pay yüzde 50 ile 55 arasında. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 60 ile 70 arasında. Türkiye'de ise bu oran yalnızca yüzde 25. Böyle bir dağılım dünyada başka bir yerde yok. Geriye kalan yüzde 75, bir avuç zengine gidiyor. Bu adaletsizlik sürdürülemez.
TÜİK, enflasyonu düşük göstererek iktidarın propaganda aracı haline geldi. Gerçek enflasyon yüzde 120'leri bulurken, TÜİK bunu yüzde 48 olarak açıklıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yaptık diyerek algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Ancak çıplak gözle gördüğümüz tablo bambaşka. İnsanlar alım güçlerini her geçen gün kaybediyor."
Özel, birçok alanda geride bulunan Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde ise ilk sırada bulunduğuna" dikkat çekti.
Cumartesi günü sivil toplum kuruluşlarınca Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitingde tüm mağdur kesimleri dayanışmaya davet eden Özel, "Şu ana kadar 168 sivil toplum örgütü bu çağrıya destek verdi. Başta asgari ücret, düşük emekli maaşları ve memur zamları olmak üzere, bu sefalet düzenine karşı sesimizi yükselteceğiz. İşçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf, yoksul… Kim bu düzenden şikayetçiyse meydanda olmalı. Bu haklar söke söke alınacak." ifadesini kullandı.
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