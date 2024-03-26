Özgür Özel: Ayın sonunu getiremeyen herkesin yanındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında yaptığı konuşmada, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın için seçmenlerden destek istedi.



Balıkesir'in sorunlarını, sıkıntılarını, adayları Ahmet Akın'ın çözeceğini belirten Özel, "Biz çiftçi olsun, işçi olsun, emekçi olsun, emekli olsun, siftahsız esnaf olsun, ayın sonunu getiremeyen herkesin yanındayız. Bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

SANDIK ÇAĞRISI



Özel, tüm seçmenlere, 31 Mart'ta sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.



Alanda bir pankarttaki "Gençlere gelecek vermeyen sarı kartı alır" yazısını okuyan Özel, şunları kaydetti:



"Biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye ittifakı sadece sosyal demokratlardan değil, milliyetçi demokratlardan, haramdan ve yalandan bıkmış muhafazakar demokratlardan, Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu milleti oluşturan herkesten oluşur. Türkiye ittifakı milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye ittifakı 'Filenin Sultanları' şampiyon olunca gözyaşı döken herkestir. Türkiye ittifakı, gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır."