Özgür Özel: Başvurumuzu bu hafta yapacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma taleplerini de içeren başvuruyu bu hafta yapacaklarını açıkladı.

Özgür Özel: Başvurumuzu bu hafta yapacağız

Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına ilişkin yasanın tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen yasanın Meclis'ten geçtiğini aktardı.

Partisinin hukukçuları ve CHP grubunun 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçesine son şeklini verdiğini bildiren Özel, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır."

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