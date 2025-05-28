Özgür Özel: "Belediyeyi çalışamaz hale getiriyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunduğu cezaevinde evlenen İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin nikah şahidi oldu.

Daha sonra Silivri'de kameralarının karşısına geçen Özel, "Belediyenin parasını keserek, üst düzey bürokratlarımızı içeri atarak belediyeyi çalışamaz hale getiriyorlar." dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Gelin hanımın elindeki aile cüzdanı Silivri Cezaevi'nde takdim edildi. O cüzdanı tutan mendildeki yaşlarda boğulsunlar.

Bize bu düşman hukukunu uygulayan akıl kimse bir kez daha aileye anlayış gösterilmesi için devreye giren vicdana teşekkür ama düşman hukuku uygulayana da tepkimizi gösteriyoruz.



"BELEDİYEYİ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRİYORLAR"



Ahlaki üstünlük biz de. Vicdani üstünlük biz de. Belediyenin parasını keserek de ödeneklerine el koyarak da yılların borçlarını bir seferde tahsil etmeye çalışarak da çok üst düzey bürokratlarımızı içeri atarak da belediyeyi çalışamaz hale getiriyorlar.



İhalelere girecek şirket kalmayacak. Çünkü gireni alıyorlar.

Diyecekler ki CHP beceremedi. Bu millet yer mi bunları. İstanbul'da hizmet aksarsa aksatan sorumlusu orada."

