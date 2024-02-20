Özgür Özel: Belki iki Soma faciasını bir anda yaşayabilirdik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

Özgür Özel, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanı, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla kıyasladı.

''Bu sefer belki iki Soma faciasını bir anda yaşayabileceğimiz bir felaketten son anda kurtulduğumuzun hepimizin bilincinde olması lazım.'' diyen Özel, hükümeti ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştirdi.

CHP, yeniden adaylığı bir süredir tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile yola devam kararı almıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konuya ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

ERZİNCAN'DAKİ MADEN FACİASI

''Erzincan İliç'teki altın madeni yılların çevre mücadelesinin tehlikelere dikkat çektiği bir yerdir. Bu sefer belki iki Soma faciasını bir anda yaşayabileceğimiz bir felaketten son anda belki kurtulduğumuzun da hepimizin bilincinde olması lazım. Cumhurbaşkanı istifa etse ancak yeridir.

BAHÇELİ'YE MURAT KURUM TEPKİSİ

Sayın Bahçeli 'Murat Kurum'un konuyla alakası yoktur.' dedi. Oradaki madenin 5 kat büyümesine bugünkü felakete onay veren raporun altında Bakan adına imzayı genel müdür atıyor. Bakan'ın benim adıma yani kalem benim mürekkep benim izin benim, benim yerime imzayı sen at dediği genel müdürün imzasından Kurum'un sorumlu olmadığını söylüyor Bahçeli. Ben bunu sizlerin vicdanınıza havale ediyorum.



''LÜTFÜ SAVAŞ'LA DEVAM KARARI ALDIK''

Atatürl'ün şahsi meselesi Hatay'ımız... 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşadık. Bir seçim sürecini gidiyoruz. Travmalar sosyal hareketi doğuruyor. Hatay kararı vermek için ince eledik sık dokuduk, en çok üzerinde durduğumuz il oldu. Toplam 5 büyük araştırma yaptık. Dün saat 03.00'te gelirken, biz CHP olarak üzerimize düşen bütün özeleştiriyi yaparak Lütfü Savaş'ın deprem sonrası kendisinin de yakınlarını akrabalarını kaybetmiş biri olarak kendi özeleştiriyi not ederek bütün veriler bütün bilgiler örgütümüzün talebi inancı ve anketlerdeki seyre baktığımızda Hatay'da Sayın Lütfü Savaş'la yola devam etme kararı verdik hepimize hayırlı olsun.''